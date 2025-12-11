Кристина Резцова из Истры стала призером всероссийского турнира по биатлону

Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В индивидуальной гонке на 12,5 километра среди женщин спортсменка из Истры, представляющая Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», финишировала третьей. Первое место заняла спортсменка из ХМАО-Югра, второе — представительница Красноярского края.

«Я накануне пропустила тренировку, потому что заболело горло, видимо, после мороза. Подошла на рубеж, ужасно пробивал пульс, не было устойчивости. Отсюда три промаха. Ранее я поменяла местонахождение обоймы. Стараюсь тренировать новую изготовку, поэтому эксцессов не было, кроме подхода на первую стойку», — прокомментировала Резцова.

Второй этап Кубка России по биатлону сезона 2025/2026 проходит с 11 по 14 декабря в Тюмени по федеральной программе «Спорт России».