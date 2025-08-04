Криогенные технологии из Балашихи стали применять за Полярным кругом

Специалисты предприятия Балашихи «Криогенмаш» сделали значимый шаг в реализации масштабного промышленного проекта, который осуществляется за Полярным кругом. В рамках расширения системы хранения и регазификации сжиженного природного газа на Расвумчоррском руднике в Мурманской области была поставлена новая партия криогенного оборудования, включая резервуары, арматурные блоки и атмосферные испарители.

Делегация из Балашихи посетила объект для проверки состояния установленного оборудования и подтвердили его готовность к эксплуатации.

Новая система будет использоваться для отопления подземных шахт, в которых ведется добыча фосфатного сырья. Уникальность проекта заключается в его расположении: в условиях вечной мерзлоты в горах Хибины, где эксплуатация криогенной техники требует особого инженерного подхода и тщательной проработки всех деталей. Специалисты «Криогенмаш» учли все нюансы, чтобы оборудование могло эффективно функционировать даже в самых суровых условиях.

Ранее на объект уже была установлена система хранения сжиженного природного газа объемом 1000 кубических метров. С поставкой новой партии оборудования объем хранения увеличится в полтора раза, что значительно повысит эффективность работы рудника и обеспечит стабильное теплоснабжение подземных шахт.

Проект реализуется для Кировского филиала АО «Апатит», входящего в группу компаний «ФосАгро», одного из мировых лидеров по производству минеральных удобрений.