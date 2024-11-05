Крестный ход в честь иконы Казанской Божией Матери прошел в Коломне

Верующие жители городского округа прошли крестным ходом по историческому центру Коломны. Событие посвящалось Дню народного единства, который отмечали в России 4 ноября, и Казанской иконе Божией Матери.

На Соборной площади города собрались сотни прихожан Тихвинского храма. Священнослужители провели Божественную литургию, после чего процессия отправилась по улицам Коломны. После крестного хода его участники поклонились иконе Казанской Божией Матери. На площади у храма для всех желающих работала полевая кухня, где угощали чаем, выпечкой и горячей кашей.

Казанская икона Божией Матери является одним из самых чтимых святых образов Русской православной церкви, символом утешения и защиты в трудные времена. Святыню, ранее считавшуюся утерянной, случайно обнаружили в резиденции патриарха Кирилла. В Казанский собор на Красной площади реликвия вернулась 4 ноября 2023 года.

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