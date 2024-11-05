Крестный ход в честь иконы Божьей Матери прошел в Павловском Посаде

В День Казанской иконы Божьей Матери в Павловском Посаде прошел крестный ход. Сначала православные провели литургию, а затем отправились на улицы города.

В главном храме Павлово-Посадского благочиния прошли две божественные литургии. Первую провел епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, а позднюю — Благочинный Павлово-Посадского церковного округа священник Александр Анохин.

Божественную литургию также приурочили ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Около тысячи человек отправились на Крестный ход после литургии.

«Благодарю наших горожан, которые несмотря на снег и непогоду, прошли этот Крестный ход и помолились за благополучие нашей малой родины, военнослужащих и всей России», — написал на своих страницах в социальных сетях глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Заслуженных работников Храма отметила заместитель главы округа Светлана Аргунова. Она вручила им награды от главы Дениса Семенова.

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