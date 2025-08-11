Крестный ход с иконой Божией Матери прошел в Серпухове

Традиция почитания чудотворной иконы Божией Матери «Взыскание погибших» продолжается в Серпухове. С этого года впервые крестные ходы начали проводить в выходные дни для удобства верующих.

Икона Божией Матери «Взыскание погибших» уже много лет объединяет верующих городского округа. Во Всехсвятском храме прошло праздничное богослужение, которое возглавил благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин. Затем прихожане прошли крестным ходом с чудотворным образом до Ильинского храма.

Глава Серпухова Алексей Шимко поблагодарил сотрудников силового блока за помощь в обеспечении мер безопасности.

23 августа святыню перенесут из Ильинского храма в собор Николы Белого. Крестный ход начнется в 10:00.

К икона Божией Матери «Взыскание погибших» верующие обращаются в трудных ситуациях — при отчаянии, болезни, зависимостях, просят прощения грехов и защиты от бед.