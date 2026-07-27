Крестный ход с иконой Божией Матери прошел в Серпухове

Традиционное мероприятие с чудотворной иконой «Взыскание погибших» состоялось 26 июля. По словам главы городского округа Серпухов Алексея Шимко, сотни верующих прошли от собора Николы Белого до храма Всех Святых.

Богослужение и крестный ход возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Исторически шествие связано с избавлением от холеры в XIX веке. Сегодня оно сохраняет духовную связь поколений: люди разных возрастов выходят на улицы с общей молитвой. Православные молятся о здоровье, мире в семьях, помощи в трудных обстоятельствах и о защитниках Родины.

Порядок обеспечивали сотрудники полиции, добровольная народная дружина и военно-спортивный патриотический клуб «Пересвет». Следующий крестный ход с иконой состоится 9 августа в 11:30 — ее перенесут из храма Всех Святых к храму Ильи Пророка.