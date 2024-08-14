Крестный ход прошел в Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел божественную литургию в соборе Всемилостивого спаса Вознесенской Давидовой пустыни. Владыке сослужил настоятель монастыря игумен Сергий.

После литургии прихожане собора совершили крестный ход, архиепископ Аксий освятил новый урожай меда. На площади около монастыря можно было продегустировать и приобрести мед и другие угощения. В этот же день начался строгий Успенский пост, который продлится две недели.

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