Крестный ход «От государя к преподобному» достиг середины пути

Крестный ход «От государя к преподобному», начавшийся в Мытищах, достиг поселка Софрино-1. Тысячи паломников нашли временное пристанище на территории храма в честь святых благоверных князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии Московской.

Здесь участники проведут две ночи. 17 июля их ждет важное событие — посвящение в крестоходцы у памятника цесаревичу Алексею. Затем последует крестный ход к историческому источнику, освященному в честь преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. На территории храмового комплекса для участников организованы лекции.

В этом году в пешем шествии на старте приняли участие более шестисот человек. В ночь с субботы на воскресенье колонна планирует прибыть в Троице-Сергиеву Лавру. Среди идущих — люди разных возрастов и профессий из разных уголков страны.

Один из паломников, Роман из Костромской области, поделился своими впечатлениями от участия в крестном ходе: «Здесь встречаешь множество интересных людей и находишь ответы на личные, глубинные вопросы. Это не просто поход, это очень заразительная атмосфера».

Еще один участник, Сергей, идет в крестном ходе уже в пятый раз. Каждый год он обращается к Богу в поисках ответов на волнующие вопросы. В этом году его молитвы посвящены здоровью матери и тяжелобольному семилетнему мальчику, с которым Сергей познакомился в храме.

Организатор шествия Сергей Забурниягин напоминает, что присоединиться к крестному ходу может любой желающий на любом этапе пути. Наибольший приток новых участников традиционно фиксируют на финишном отрезке — у стен Покровского монастыря в Хотьково. За девять лет существования крестного хода «От государя к преподобному» в нем приняли участие тысячи человек, и с каждым годом количество паломников растет.