Сегодня 12:17 Крестный ход ко дню празднования иконы «Живоносный Источник» прошел в Чехове

В честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Чехове состоялся первый ежегодный крестный ход, к которому присоединились сотни паломников. Верующие совершили праздничное шествие от монастыря Вознесенская Давидова пустынь до Святого источника села Талеж.

Утром в Спасском соборе монастыря Вознесенская Давидова пустынь прошла литургия. Возглавил ее архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. «Нам нужно всем вместе с вами обрести тот мир, который Господь преподал своим ученикам и апостолам. И с этим миром пребывать внутри себя. Но и совершать то доброе и светлое, к чему он каждого из нас призывает», — сказал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Среди участников крестного хода были глава Чехова Михаил Собакин, представители администрации округа, волонтеры, местные жители и гости из других городов. От Вознесенской Давидовой пустыни процессия выдвинулась к источнику преподобного Давида на подворье обители в селе Талеж. Остановку сделали в храме святого благоверного князя Александра Невского в деревне Мальцы, где был совершен краткий молебен с чтением Евангелия.

Весь путь занял почти 12 километров. Для всех, кто устал, был предусмотрен многоместный автотранспорт. По окончании молебна верующих ждали горячий чай с пирогами и полевая кухня. Все желающие смогли также набрать святой воды и окунуться в купелях источника. Праздник завершился Пасхальным концертом хора Вознесенской Давидовой пустыни на площади перед источником.