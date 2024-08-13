Крестный ход ко дню памяти святого Пантелеймона прошел во Фрязине

Во Фрязине почтили память великомученика Пантелеймона. Он был врачом и посвятил жизнь служению людям. В округе в день памяти святого прошел крестный ход.

Жители Фрязина поучаствовали в крестном ходе. К ним также присоединился и глава округа Дмитрий Воробьев. По его словам, молодой врач Пантелеймон всегда помогал людям и за это получил дар исцеления молитвой. К святому обращаются с просьбой о выздоровлении.

«Этот день имеет особое значение для муниципалитета, так как жители вспоминают Матвея Гольца, почетного гражданина города, руководившего Фрязинским территориальным медицинским объединением свыше 30 лет. В завершении своего трудового пути он выделил участок земли, где сначала установили крест, а позже возвели первый в городе храм. Его открытие приурочили к 2000-летию христианства, 50-летию города и 70-летию Московской области», — прокомментировал Дмитрий Воробьев.

Отметим, что в этот день молятся за всех, кому нужны помощь и лечение.

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