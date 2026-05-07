Крестный ход прошел в Георгиевском храме в Видном

Затем у Вечного огня на Аллее Славы состоялся митинг, в котором принял участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Все присутствующие почтили память тех, кто в разные годы вставал на защиту Родины.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил: «Память о Великой Отечественной войне — это основа нашей национальной идентичности, наш нравственный ориентир и важнейшее предупреждение будущим поколениям. За каждым именем — судьба, подвиг, жизнь, отданная ради мира. Стойкость, мужество и любовь к Родине этих людей навсегда останутся примером для всех нас. Для нашего округа этот праздник имеет особое значение. Здесь живут люди, для которых слова „честь“, „долг“ и „Родина“ — не просто понятия, а жизненные ориентиры. Мы бережно храним память о тех, кто защищал нашу землю в годы войны, кто сегодня стоит на страже безопасности России. Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон за ваш подвиг, за мирное небо, за возможность жить, трудиться и воспитывать детей. Вы — наша гордость, наша история и наша совесть. День Георгия Победоносца напоминает нам о том, что сила народа — в его единстве, в уважении к прошлому и ответственности за будущее».

В ходе мероприятия все присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания. Цветы к мемориалу возложили представители администрации муниципалитета, депутатского корпуса, духовенства, сотрудники профильных служб и правоохранительных органов, Видновской городской прокуратуры и прокуратуры Московской области. Также в церемонии приняли участие ветераны, активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеры Подмосковья», «Юнармии», участники специальной военной операции, члены Ассоциации ветеранов СВО и жители Ленинского округа.

Особым событием дня стало возложение цветов к обновленному мемориалу «Стена памяти» на Аллее Славы. Теперь на нем увековечены имена еще более 600 жителей Ленинского городского округа, погибших в годы Великой Отечественной войны. Масштабная работа по восстановлению имен и установлению судеб фронтовиков стала возможной благодаря совместным усилиям Прокуратуры Московской области, Видновской городской прокуратуры и ветеранов муниципалитета.