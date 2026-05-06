Фермеры Подмосковья получили почти 250 гектаров сельхозземли без торгов за месяц

В апреле 2026 года крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) получили в аренду порядка 250 гектаров сельскохозяйственных земель в пяти округах Московской области.

«В апреле площадь земли муниципальной и государственной неразграниченной собственности, предоставленной фермерским хозяйствам региона без торгов, увеличилась еще на 248,2 гектара», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Крестьянско-фермерские хозяйства в городских и муниципальных округах Кашира, Богородский, Луховицы, Серпухов и Ступино получили земельные участки для развития растениеводства и животноводства. Землю можно будет оформить в собственность через три года целевого использования.

Больше всего земли предоставили для развития сельского хозяйства в городском округе Кашира — 183 гектара, в Серпухове — 35,5 гектара и в Ступине — 21,7 гектара.

В Минсельхозе Московской области отмечают, что предоставление земель без торгов способствует вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий и поддерживает развитие фермерских хозяйств. Аграрии получают возможность расширять посевные площади, развивать животноводство и повышать эффективность работы.