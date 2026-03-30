Крестьянско-фермерские хозяйства Подмосковья получили свыше 785 гектаров земли

В марте 2026 года Министерство имущественных отношений Московской области предоставило крестьянско-фермерским хозяйствам более 785,9 гектара сельскохозяйственных земель в девяти округах Подмосковья.

«Четырнадцать земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет по итогам работы министерства в марте. Землю получили одиннадцать крестьянско-фермерских хозяйств в девяти городских и муниципальных округах Московской области. Это земельные участки для сельского хозяйства, которые будут введены в хозяйственный оборот в ближайшие годы», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Больше всего земли предоставили для развития сельского хозяйства в городских округах Кашира (свыше 622,3 гектара), Егорьевск (66,4 гектара) и Коломна (53,1 гектара).

В Минсельхозе Московской области уточнили, что земля остается основным ресурсом для аграриев. За счет ввода залежных участков в оборот хозяйства расширяют обрабатываемые площади и увеличивают производственные показатели. В Подмосковье предусмотрена поддержка на проведение культуртехнических мероприятий. С доступными субсидиями и грантами сельхозпроизводители региона могут ознакомиться на интерактивном портале «Мой АПК».

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале Госуслуг.