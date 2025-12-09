«Крэш-курс» по безопасности провели для школьников в Истре

В Истре провели уникальное мероприятие для подрастающего поколения — масштабный «крэш-курс» по основам безопасности. Цель занятия — шокировать, чтобы предупредить.

Вместо сухих лекций ребята услышали откровенные рассказы тех, кто по долгу службы сталкивается с результатами легкомыслия. На протяжении часа со сцены рассказывали истории трагедий с разных, самых страшных ракурсов: про дорожно-транспортные происшествия с участием подростков, зацепинг, пожары при неправильном использовании пиротехники и многое другое.

На мероприятии присутствовали сотрудники Госавтоинспекции, главный государственный инспектор муниципального округа Истра по пожарному надзору, заведующая службой психологической помощи, а также главный врач детского клинического центра имени Рошаля. Они напомнили подросткам насколько могут быть опасны тренды и неосторожность.

Всего участие в мероприятии приняли более 200 старшеклассников округа.