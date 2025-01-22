«Крещенские посиделки» прошли в школе-интернате № 2 в Богородском округе

Мероприятие предоставило возможность ребятам познакомиться с историей праздника и обрядами, которые проводились в старину. Они узнали о значении Крещения для православных христиан и о том, как этот день отмечали их предки. В ходе встречи был организован мастер-класс, на котором участники смогли попробовать создать традиционные рождественские украшения и сувениры.



Также уделили внимание и традиционным гаданиям, которые были популярны в крещенские вечера. Это не только обогатило их знания о культуре, но и создало атмосферу единства и веселья.



Подобные встречи играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. Они помогают сохранить народные традиции и передать их следующим поколениям. Погружение в культурное наследие способствует формированию уважения к истории своей страны и родным обычаям.