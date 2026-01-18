Крещенские купели подготовили в Коломне

В Коломне завершается подготовка шести официальных площадок для крещенских купаний в ночь на 19 января. Все купели будут оборудованы для безопасного проведения обряда с соблюдением всех необходимых мер.

Места для омовения расположены в селе Андреевское, деревнях Богородское и Богдановка, селе Сосновка, а также в Сенницах-2 и селе Комарево. На каждой площадке будет организовано освещение, расчищены подходы и установлены пункты обогрева.

«Стало доброй традицией проводить купания в проруби. Сегодня мы завершаем проверку всех мест, чтобы граждане могли спокойно окунуться в иордань», — сообщил начальник отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации г. о. Коломна Владимир Чучкалов.

Он также напомнил о мерах безопасности: купаться можно только в разрешенных местах, необходимо иметь нескользящую обувь и теплую одежду, а также строго запрещено употреблять алкоголь. С 21:00 18 января до 04:00 19 января у всех купелей будут дежурить медики, спасатели и сотрудники полиции.