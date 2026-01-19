Крещенские купания прошли в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе подготовили девять иорданей для традиционных крещенских омовений. Центральная купель этого года размещена на новой площадке — на городской набережной.

Праздничные мероприятия начались накануне, 18 января, в Крещенский сочельник. Четыре купели оборудованы на водоемах, все они оснащены противоскользящим покрытием, удобными поручнями и освещением, включая подсветку спуска в воду. Для верующих также организованы специальные праздничные фотозоны.

«К купелям приходят целыми семьями. Мы заранее создали все необходимые условия, чтобы этот обряд проходил максимально комфортно и безопасно. Напоминаю, что окунуться в иордань можно и 19 января, в сам день праздника», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

На всех площадках во время купаний будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, ГИБДД, студенты-спасатели и волонтеры. Центральная купель на набережной Наро-Фоминска будет работать до 17:00 19 января, обеспечивая жителям возможность безопасно и комфортно встретить праздник Крещения Господня.