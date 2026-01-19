Крещенские купания начались в Волоколамском округе

В этом году для жителей и гостей Волоколамского округа оборудовали два официальных места крещенских купаний. На площадках дежурят спасатели, медики и волонтеры, обеспечивающие безопасность и комфорт верующих.

Купания организованно проходят в селе Спирово у Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы и в селе Теряево на прудах Иосифо-Волоцкого монастыря. Там обустроены противоскользящие настилы, удобные спуски в воду, теплые помещения для переодевания и дополнительное освещение. Участники купания также могут согреться горячим чаем и отведать угощения.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова попросила жителей и гостей муниципалитета выбирать для купаний только специально оборудованные места, объективно оценивать свои силы и соблюдать меры безопасности.

Крещенские купания продолжатся и в течение всего праздничного дня 19 января. У иорданей по-прежнему будут дежурить медики и спасатели.