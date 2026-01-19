Крещение Господне отметили в Лосино-Петровском округе

В храмах городского округа в ночь на 19 января прошли торжественные богослужения и Великое освящение воды и купелей. Для верующих оборудовали официальные места крещенских купаний.

На площадках были созданы безопасные и комфортные условия: установили теплые палатки для переодевания, подготовили горячий чай и угощения, организовали дежурство спасателей, полицейских, медиков, членов народной дружины и волонтеров.

По словам священнослужителей, крещенская вода обладает особой благодатью и может оставаться свежей долгие годы.

Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав поздравил жителей с Крещением Господним. «Верю, что христианские заповеди и народные традиции, которые мы бережно храним, служат укреплению духа и здоровья нашего общества. Пусть этот праздник отзовется теплом в сердце каждого из нас», — сказал руководитель муниципалитета.