Кремлевская ель получит вторую жизнь: новогоднее дерево ждет переработка

16 февраля представители Всероссийского общества охраны природы проведут пресс-тур, чтобы показать, как демонтированная с Соборной площади ель обретает новое предназначение.

Снятую 22 января ель ждет серьезная трансформация. Шишки отправятся в Рослесзащиту для извлечения семян, а ствол, высушенный в специальных камерах, пойдет на производство.

Проект «Вторая жизнь Кремлевской новогодней ели» существует с 2015 года и реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке Управления делами Президента РФ. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что это не просто утилизация, а философия осознанного потребления. Ель с главной площади страны получит перерождение в молодых всходах, сувенирах и клюшках для юных хоккеистов.

В программе пресс-тура — экскурсия на производство, открытый экоурок и мастер-класс по посадке семян кремлевской ели. Также состоится мастер-класс на льду в парке «Царицыно», где председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов вручит юным хоккеистам клюшки из древесины главной новогодней ели страны.

Аккредитация СМИ и подробная информация: Ярослав Вольпин, Исполнительный директор МОСОБЛВООП +7(926)335-4161, info@voop.eco