Креативные классы для детей предложили создать в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Креативные классы для детей предложили создать в Подмосковье. В них будут готовить будущих специалистов, способных отвечать на вызовы современности.

Как рассказали в Мособлдуме, сейчас в регионе проходит Московский областной форум «100% Креатив». Там провели восемь секций, на которых выступили около 60 спикеров. Они высказали свои предложения о развитии креативных индустрий.

Так, на встрече обсудили подготовку будущих специалистов. Предприниматель и учредитель школы «Вектор», председатель комитета по образованию «Опора России» Денис Бикбаев предложил разработать пилотный проект по созданию креативных классов для детей.

«Можно их организовать по направлениям, например: север, юг, запад, восток, но в городах с населением от 100 тысяч. Вокруг есть маленькие города-спутники, из которых детям будет удобно добираться до этого креативного класса. Создавать что-то большое на одном месте очень затратно, поскольку область у нас большая, и, чтобы дети могли ездить и обучаться, нужно уже создавать целую инфраструктуру, общежития, кампусы», — объяснил он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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