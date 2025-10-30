Кражу из магазина пресекли в Одинцовском округе

В селе Юдино Одинцовского округа сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося украсть продукты из популярного сетевого магазина. Как сообщили в правоохранительных органах, посетитель набил рюкзак 14 пачками сливочного масла и бутылкой коньяка на общую сумму свыше пяти тысяч рублей.

Мужчина попытался выйти из магазина, не заплатив за товар, но его заметили по камерам видеонаблюдения. На сработавший сигнал тревоги быстро прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника у выхода. Им оказался 51-летний житель Ростовской области. Мужчину передали полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.