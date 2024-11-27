Кражу 100 плиток шоколада из гипермаркета пресекли в Ленинском округе

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали двух женщин и мужчину, которые пытались пройти мимо кассы с полными рюкзаками шоколада. Правоохранители прибыли в гипермаркет в Ленинском округе, получив сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации.

«Выяснилось, что неизвестный молодой человек и две женщины пытались покинуть магазин с полными рюкзаками неоплаченного шоколада. Договорившись заранее, знакомые действовали по незамысловатому плану: один складывал сладости в ранец, другой наблюдал за обстановкой», — рассказали в ведомстве.

В итоге в три рюкзака уместилось более 100 упаковок шоколада. Они попытались выйти из магазина поочередно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, однако на выходе любителей сладкого встретили росгрвардейцы.

Злоумышленников доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.