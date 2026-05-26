Охранный статус утвердили для ворот Саввино-Сторожевского монастыря в Одинцове

Красные ворота — это главный вход в обитель, расположенный под Красной башней. Вместе с надвратной Сергиевской (ныне Троицкой) церковью башня была включена зодчими в ансамбль Святого хода. Название «красные» эти ворота и башня получили не из-за цвета, а в старинном значении слова — «красивый», «главный», «парадный». В допетровской Руси так часто называли главные, самые нарядные проездные башни крепостей и монастырей.

Два сводчатых проезда разного размера ведут во внутренний дворик, соединенный с подклетом надвратной церкви. Снаружи Красную башню украшают киоты с иконами Богоматери, преподобных Сергия и Саввы, которые сохранились с XVII века. Башня построена в соответствии с правилами фортификационного искусства: у нее несколько рядов ворот и опускающаяся металлическая решетка. У подножия Красной башни проводились важные церковные церемонии.

В предмет охраны Красных ворот входят: * местоположение и взаимосвязь с ансамблем монастыря; * объемно-пространственная композиция; * характер покрытия; * композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов; * конструктивные элементы; * материал и характер отделки поверхностей фасадов; * колористическое решение; * пространственно-планировочная структура; * деревянные дощатые полотнища ворот; * металлические элементы: подставы, петли, жиковины створок ворот, кованая решетка.

