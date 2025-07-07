Красноухую черепаху нашли и спасли на конвейере для переработки мусора в Подмосковье

Во время сортировки мусора сотрудники КПО в Подмосковье заметили среди отходов маленькую красноухую черепашку. Ее сразу достали с ленты и показали ветеринару. Черепашка была цела и не пострадала.

Красноухие черепахи живут во многих странах, в том числе и в России — их можно встретить в водоемах Центрального округа, на Урале и даже в Сибири. Некоторые из них хорошо приспосабливаются к холодной погоде, например, в водоемах Москвы. Несмотря на популярность, этих животных часто бросают. Когда черепашка вырастает до 15–30 сантиметров, некоторые хозяева не хотят больше за ней ухаживать и просто избавляются от нее.

Теперь спасенная черепашка живет в новом доме — в большом аквариуме на территории КПО «Нева» в Солнечногорске. Здесь ей безопасно и комфортно, и она стала любимицей сотрудников.