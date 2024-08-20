Краснопутьскую школу в городском округе Домодедово отремонтируют к сентябрю

Этим летом в Краснопутьской школе в городском округе Домодедово провели капитальный ремонт. Там обновили фасад здания и внутренние помещения. Работы завершат к началу учебного года.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с родителями осмотрела обновленную школу. Готовность объекта достигла 90%. Внутри все готово к приему 750 ребят. Все они будут учиться в одну смену.

Для школы приобрели новую мебель и оборудование, например, компьютеры и электронные доски. В сентябре здесь начнут работать кабинет робототехники и школьный музей.

Еще одним новшеством станут возрожденные курсы тракторного дела. Вся необходимая техника для занятий в школе есть. После окончания и успешного экзамена ребята смогут получить водительские удостоверения.

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