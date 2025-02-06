Краснокнижный весенний гриб обнаружили в Дмитровском округе

В Дмитровском городском округе обнаружили краснокнижний гриб — саркосому шаровидную. В Минэкологии Подмосковья сообщили, что он вырос на два месяца раньше положенного, но выглядит вполне здоровым.
Саркосома шаровидная внесена в Красные книги России и Московской области как сокращающийся в численности вид. Он встречается не только в европейской части страны, но и в Сибири.
В Подмосковье этот гриб ранее замечали в Дмитровском, Одинцовском и Можайском городских округах. Он растет в старых хвойных и смешанных лесах на почве и подстилке. Обычно его замечают в апреле или мае. Саркосома шаровидная несъедобна, несмотря на то, что в народе ее считают лечебной.
Жителям Подмосковья напомнили, что за сбор краснокнижных видов грозит административный штраф.
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