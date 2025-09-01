Краснокнижные животные под охраной. Как в Подмосковье создают заповедники?
Жителям Подмосковья напомнили о значении заповедников для охраны природы
Специальную охранную зону установили в заповеднике «Кошкино болото» в Солнечногорске. Всего в часе езды от столицы можно увидеть вековые сосны, редкие растения и животных. О том, как защищают краснокнижных обитателей Подмосковья, можно узнать в документальном фильме 360.ru «Зеленый код».
Заповедные зоны создают для охраны редких видов — там природа остается нетронутой. Один из них — «Кошкино болото» — находится в Солнечногорске. Его площадь составляет почти 200 гектаров. Там нашли свой дом краснокнижные животные и растения.
На выделенной территории ограничили строительство, в том числе дорог, а также организацию туристических стоянок вне специально предусмотренных мест.
Узнать больше о том, как в Подмосковье защищают краснокнижных обитателей, и где устанавливают охранные природные территории, можно в фильме «Зеленый код».