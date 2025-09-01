Краснокнижные животные под охраной. Как в Подмосковье создают заповедники?

Специальную охранную зону установили в заповеднике «Кошкино болото» в Солнечногорске. Всего в часе езды от столицы можно увидеть вековые сосны, редкие растения и животных. О том, как защищают краснокнижных обитателей Подмосковья, можно узнать в документальном фильме 360.ru «Зеленый код».

Заповедные зоны создают для охраны редких видов — там природа остается нетронутой. Один из них — «Кошкино болото» — находится в Солнечногорске. Его площадь составляет почти 200 гектаров. Там нашли свой дом краснокнижные животные и растения.

На выделенной территории ограничили строительство, в том числе дорог, а также организацию туристических стоянок вне специально предусмотренных мест.