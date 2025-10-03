Краснокнижную пчелу обнаружили в Коломне

В Минэкологии Подмосковья сообщили о редкой находке. В Коломне, рядом с селом Зиновьево, заметили необычное насекомое — пчелу систрофу из семейства галиктидов. По словам министра экологии и природопользования области Виталия Мосина, на фото, скорее всего, запечатлена спиральноусая плоскозубая пчела. Он отметил, что этот вид занесен в Красную книгу Московской области как редкий, и раньше его удавалось встретить только в Серебряных Прудах, Луховицах, Серпухове и Раменском.

Такая находка, по его словам, очень важна для пополнения базы данных о редких видах региона. Пчелы рода систроф небольшие — всего 8–11 миллиметров длиной, темного окраса, с сероватым пушком и маленькой головой. За год развивается только одно поколение.

В Подмосковье этот вид встречается с конца июня до начала августа. Наиболее активны систрофы утром, когда раскрываются цветы их главного корма — вьюнка. Иногда они собирают нектар с цикория, донника и льна. Основные угрозы для этих пчел — использование инсектицидов на местах их обитания и исчезновение кормовых растений из-за освоения лугов.