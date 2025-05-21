Краснокнижную амфибию обнаружили в искусственном пруду в Луховицах

В Луховицах обнаружили новое место обитания редкой амфибии — краснобрюхой жерлянки. Специалисты услышали характерный звук, который обычно издают самцы земноводных, в небольшом искусственном пруду на опушке леса.

Краснобрюхая жерлянка отличается яркой окраской брюшка с красными и оранжевыми пятнами. Этот вид очень редкий и уязвимый — он занесен в Красную книгу Подмосковья.

«Судя по интенсивности токования, в данном водоеме активно нерестятся несколько десятков особей краснобрюхой жерлянки. Это говорит о благоприятных условиях для их размножения, что является обнадеживающим знаком для сохранения вида в регионе», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Амфибия встречается в регионе довольно редко, поэтому каждое новое место ее обитания имеет большое значение для поддержания численности.