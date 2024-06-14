Краснокнижная кувшинка зацвела в водоемах Подмосковья

Период цветения кубышки малой начался в Подмосковье. Это растение, занесенное в Красную книгу Московской области, можно встретить в водоемах вблизи с берегом.

«Растение является своеобразным показателем чистоты водного объекта. Кубышка малая относится к семейству кувшинковые и занесена в Красную книгу Московской области как вид, сокращающийся в численности», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кубышка будет цвести до самого сентября. Ее плотные желтые цветы на полых стеблях возвышаются над водой в водоемах Волоколамска, Пушкино и Щелкова, Истры, Павловского Посада, Клина и Шаховской. Растение считается редким в Подмосковье, его вытесняют разные факторы, связанные с деятельностью человека.

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