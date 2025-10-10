Красногорскую городскую службу признали одной из лучших в Подмосковье

Глава округа Дмитрий Волков встретился с сотрудниками муниципального учреждения «Красногорская городская служба». Он поблагодарил коллектив за труд и рассказал про развитие округа. Благодаря модернизации предприятие стало одним из лучших в Московской области.

В «Красногорской городской службе» работают более 1,5 тысяч человек. Они ежедневно следят за чистотой и порядком в муниципалитете. За несколько лет на предприятии повысили зарплаты, обновили парк техники, спецодежду и инвентарь, создали условия для сотрудников Архангельского, Гольева и Красногорска. Служба стала одно из лучших в Подмосковье.

На встрече с главой округа Дмитрием Волковым обсудили развитие транспортной инфраструктуры, вопросы ЖКХ, благоустройство, безопасность и проблемы с ветхим жильем. Каждое из этих направлений является приоритетом для руководства округа.

«Спасибо за добросовестный труд всем работникам „Красногорской городской службы“ и за мужество тем, кто в это время вызовов стоит на защите Отчизны и оказывает помощь на наших новых территориях», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.