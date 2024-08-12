Красногорский военный встретился со школьниками из 40 регионов России

В рамках образовательно-туристической программы «Университетские смены» в Московском государственном институте культуры боец из городского округа Красногорский встретился с подростками. Всего на мероприятии побывали более 100 ребят из 40 регионов России.

Летний этап «Университетских смен» собрал в стенах Московского государственного института культуры школьников со всей страны. Для ребят организовали мастер-классы, экскурсии и встречи с почетными гостями.

На этой неделе дети встретились с заместителем командира взвода мотострелковой воинской части, кавалером ордена Святого Георгия, ефрейтором Николаем Приходько и заместителем начальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасией Муринец.

Подростки смогли задать гостям интересующие их вопросы и получить ответы.

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