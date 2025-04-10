Красногорский центр «Активного долголетия» победил в областном турнире

В областном турнире по женскому мини-водному поло участвовали спортсменки серебряного возраста. Представительницы Красногорского центра «Активного долголетия» вновь доказали свое мастерство и одержали победу.

В областном турнире по женскому мини-водному поло участвовали спортсменки серебряного возраста. Представительницы Красногорского центра «Активного долголетия» вновь доказали свое мастерство и одержали победу.

Соревнования проходили в увлекательной и напряженной борьбе. Все игры состояли из четырех периодов по пять минут. Оценивали матчи профессионалы, среди которых — мастер спорта по водному поло, судья первой категории, многократный призер чемпионата России Александр Галенков.

В итоге первое место заняла команда из Красногорска, серебряным призером стала команда из Рузы, на третьем — представительницы Люберец.

Победители получили кубки, медали, дипломы и памятные подарки. Этот успех стал заслуженным признанием таланта, упорства и того, что спорт не знает возрастных границ.