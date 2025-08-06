Красногорский театр представил спектакль «Непокоренный Курск» на юге России

Документально-театральная постановка «Народная история „Непокоренный Курск“», созданная стипендиатом губернатора Московской области Михаилом Ивановым, собрала более трех тысяч зрителей в городах на юге России. Проект, основанный на реальных историях жителей города, пострадавших от событий 2024 года, был представлен в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что спектакль объединил творческие коллективы из Красногорска и Калуги, а также привлек к участию жителей Курской области, вынужденных переселенцев и волонтеров.

Постановку уже увидели зрители Новороссийска, Севастополя и Судака, где она была представлена на главной сцене фестиваля «Таврида.Арт». В ближайшее время спектакль покажут в Курске, Санкт-Петербурге и Минске.

Проект реализовал Центр креативных индустрий «Новый Город» из Красногорска при поддержке организаций Курской области, Общественной палаты Московской области, Министерства культуры и туризма региона и администрации округа.

Часть финансирования поступила из стипендии губернатора Московской области, которую Михаил Иванов получил в 2025 году в номинации «Выдающиеся деятели культуры и искусства».