Красногорский роддом привлекает рожениц со всей России и из-за рубежа

В Красногорском родильном доме рожают женщины не только из Московской области, но и со всей России и даже из-за границы. Руководитель учреждения Айшат Вагабова отмечает, что почти треть пациенток приезжают из других регионов.

«Мы — семейный, камерный роддом, где каждый пациент становится практически членом семьи. Самое главное — это отношение к нашим роженицам. Конечно, все сотрудники — профессионалы, но не менее важно тепло, забота и любовь к своей профессии», — говорит Айшат Вагабова.

В роддоме действует простое правило: относиться к каждой женщине так, как хотелось бы, чтобы относились к собственным близким. Здесь нет территориальных ограничений, и каждая будущая мама может познакомиться с роддомом заранее. Экскурсии проходят еженедельно по четвергам, записаться можно через Telegram-канал или прийти без предварительной регистрации.

Особое внимание в Красногорском роддоме уделяют индивидуальному подходу. «Каждые роды уникальны. Очень важно, чтобы женщина нашла именно своего врача — человека, которому она сможет полностью довериться», — отмечает руководитель.

Такой же принцип действует и внутри коллектива. По словам Айшат Вагабовой, сотрудники годами остаются работать в Красногорском роддоме именно благодаря атмосфере. «У нас семейные отношения, теплое общение, постоянная поддержка друг друга. Когда человеку хорошо работать, зачем ему уходить?» — говорит она.