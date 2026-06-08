Красногорский роддом готовится стать перинатальным центром

В Красногорске готовится к модернизации местный роддом на улице Карбышева, дом 2. В планах — преобразование его в перинатальный центр к осени текущего года. Это позволит учреждению оказывать помощь женщинам с любой соматической патологией и выхаживать самых маленьких детей.

Руководитель роддома Айшат Вагабова рассказала, что в России существуют три уровня родовспоможения: первый — для здоровых женщин с низкой степенью риска, второй — для пациенток со средней степенью, третий — перинатальные центры, где помогают при любых сложностях. Сейчас роддом находится на втором уровне, но до конца года планирует подняться на третью ступень.

После модернизации в роддоме появится отделение выхаживания маловесных детей и увеличится количество принимаемых пациенток, в том числе из соседних регионов. Сейчас в больнице уже работают 25 профильных специалистов, что позволяет лечить сложные случаи на одной базе.

Планируется, что после расширения возможностей роддом сможет принимать пациенток из других областей наравне со столичными клиниками. Вся помощь будет оказываться по ОМС бесплатно. По желанию пациентки можно будет улучшить условия пребывания через отделение платных услуг.