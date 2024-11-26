Красногорский колледж победил на всероссийском конкурсе «Наставничество»

Красногорский колледж занял призовое место в конкурсе «Наставничество». В соревнованиях приняли участие более 24 тысяч человек из 44 регионов России.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, участники состязались в двух основных направлениях «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Всего выбрали 20 лучших практик и 16 наставников года.

Красногорский колледж представил практику педагога-наставника Валерия Казакова в области сетевого и системного администрирования. Колледж победил в номинации «Лучшая практика наставничества».

Теперь учебное заведение представит Подмосковье на фестивале «Наставников», который пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске 17 по 19 декабря.