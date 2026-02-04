Красногорский колледж и лифтостроительный завод запустят совместный проект

Красногорский колледж совместно с Серпуховским лифтостроительным заводом (СЛЗ) объявили о запуске нового образовательного проекта для подготовки специалистов в области лифтового хозяйства. С 1 сентября в колледже начнется первый в Красногорске курс, посвященный монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования для зданий.

Колледж на улице Речной сейчас капитально ремонтируют. К новому учебному году оборудуют два специализированных класса. Серпуховский лифтостроительный завод обеспечит мастерские современным оборудованием для подготовки будущих специалистов.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила: «Создание отраслевых образовательных кластеров на основе тесного взаимодействия колледжей и ведущих предприятий — это один из ключевых векторов развития системы профобразования Подмосковья».

В новом учебном году планируется набрать одну группу из 25 человек. Студенты будут учиться по целевой форме, смогут проходить производственную практику на заводе и иметь перспективу дальнейшего трудоустройства на предприятия отрасли Московской области.