Красногорская клиническая больница получила новый медицинский аппарат

В Красногорской клинической больнице появился новый аппарат JetStream. Это специальный катетер, который помогает восстанавливать кровоток в периферических артериях, в том числе в сосудах нижних конечностей.

Катетер оснащен вращающимися лезвиями, которые аккуратно срезают атеросклеротические бляшки или тромбы, сужающие просвет артерии. Параллельно работает система активной аспирации, которая отсасывает срезанные фрагменты в специальный резервуар. Такая комбинация снижает риск закупорки сосуда мелкими частицами.

Заместитель главврача и руководитель сосудистого центра Андрей Ларин рассказал, что их центр — крупнейший в Московской области. За год здесь проводят более двух тысяч коронарных вмешательств, сотню операций на артериях ног и около двухсот тромбоэкстракций мозга.

JetStream особенно ценен для пациентов с диабетической стопой. В случаях, когда маленькая ранка может привести к язве и угрозе потери конечности, прибор незаменим. Сосудистый центр работает круглосуточно и семь дней в неделю принимает пациентов с инфарктами и инсультами.