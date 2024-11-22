Игроки ФК «Зоркий 1» из Красногорска стали чемпионами окружного турнира

В соревнованиях, которые прошли в парк-отеле «Горизонт», приняли участие 12 команд юношей 2009 года рождения. «Зоркий 1» продемонстрировал не только высокий уровень подготовки, но и настоящий спортивный характер. Спортсмены боролись за каждый мяч и до последней секунды шли к победе, заслуженно поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Тренеры команды, Кондрахин Андрей и Толпекин Андрей были отмечены за свою работу.

«Эта победа — результат упорных тренировок, целеустремленности и дружбы. Мы гордимся нашими футболистами и желаем им новых успехов на спортивной арене», — сказал тренер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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