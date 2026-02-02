Красногорск вошел в тройку лидеров Подмосковья по числу знаков ГТО в 2025 году

Красногорск стал одним из лидеров Московской области по числу знаков ГТО, которые его жители получили в прошлом году. По итогам прошлого года жители округа получили 3560 наград.

Этот результат вывел Красногорск на второе место в рейтинге среди всех муниципалитетов Московской области. Первое место занял городской округ Химки, а третье — Люберцы.

Напомним, что золотой или серебряный знак ГТО дает абитуриентам реальное преимущество — дополнительные баллы при поступлении в большинство вузов страны.

Кроме того, с начала 2025 года вступило в силу еще одно важное новшество. Теперь за успешную сдачу нормативов можно получить налоговый вычет. Его размер составляет 18 тысяч рублей за год.

В регионе работают 64 специализированных центра тестирования комплекса ГТО. В любом из них можно выполнить нормативы для своей возрастной категории и получить знак.

Полный список адресов доступен сайте Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все мероприятия в рамках комплекса ГТО проходят при поддержке федеральной программы «Спорт России».