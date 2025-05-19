Красногорск присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев»

В Красногорском филиале Музея Победы в рамках традиционной ежегодной акции состоялась тематическая экскурсия «Герои». Руководитель музея Маргарита Иващенко рассказала гостям о знаменитых земляках.

Одним из таких героев был Сергей Елизаров. Уроженец Новоникольского окончил первую школу, воевавший в небе над Сталинградом. В июне 1945 года он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Среди гостей музея были как ученики школ, так и студенты вузов. Сотрудники учреждения рассказали участникам экскурсии о сражениях на фронтах Первой и Второй мировых войн, о героической обороне Сталинграда и других важнейших событиях.

Заместитель руководителя аппарата «Молодой гвардии Единой России» по Красногорску Никита Иванов отметил важность этой акции для подрастающего поколения. Молодежь обязательно должна знать историю как Великой Отечественной войны, так и других значимых для страны событий.

Киноклуб «МДМ» подготовил для гостей насыщенную программу. Посетители познакомились с фильмами, которые создают талантливые воспитанники под началом опытных наставников. Для жителей округа по субботам также проходят бесплатные занятия по съемке этюдов и короткометражного кино.