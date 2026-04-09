Красногорск присоединился к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
Масштабное спортивно-оздоровительное мероприятие провели на живописных Ивановских прудах. Участниками акции «10 тысяч шагов к жизни» стали красногорцы старшего возраста, занимающиеся на базе трех центров «Активное долголетие».
Перед стартом все хорошенько размялись, потанцевали и даже спели для настроения, а затем отправились покорять дистанцию.
«Весело, задорно прошлись по маршруту, провели зарядку, тем самым показали, что первые дни весны, такой прекрасной погоды — это повод, чтобы выйти на улицу, заняться своим здоровьем и никогда об этом не забывать», — отметил первый заместитель директора центра «Активное долголетие» Максим Говор.
Один из секретов долгой и счастливой жизни кроется в активности. 10 тысяч шагов рекомендуют делать ежедневно специалисты Всемирной организации здравоохранения для поддержания здоровья и общего тонуса организма.
Такие мероприятия для «Активного долголетия» — дело привычное. В центрах проводят занятия по различным направлениям. Местные спортсмены-любители и скандинавской ходьбой занимаются, и йогой, и в бассейне регулярно плавают — словом, живут самой активной жизнью.