Красногорск и Балашиха вошли в топ Подмосковья по заявкам на субсидии бизнесу

Красногорск, Балашиха, Одинцово, Сергиев Посад и Орехово-Зуево вошли в топ округов с наибольшей активностью по подаче заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что в Балашихе подали 62 заявки с общим объемом субсидий на 71,9 миллиона рублей, в Одинцове — 58 заявок на 81,4 миллиона рублей, в Сергиевом Посаде — 54 заявки на 88,7 миллиона рублей.

«Количество заявок было учтено по таким субсидиям, как открытие бизнеса по франшизе, выход на маркетплейсы, модернизация и лизинг оборудования, субсидия социальным предприятиям, а также по гранту для соцпредприятий и молодых предпринимателей», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, со 2 сентября открыт прием заявок на субсидии для промышленных предприятий Московской области на компенсацию до 20 миллионов рублей затрат на приобретенное оборудование. Заявки можно подать до 1 октября 2024 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».