Красная книга Московской области пополнилась новыми данными о редких видах

Сегодня отмечается День Красной книги России. В этот день стоит вспомнить о важности охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. Красная книга Московской области — это не просто список, а важный инструмент для сохранения природного наследия.

Издание включает детальные сведения о каждом виде, его статусе и необходимых мерах защиты. Специалисты ежегодно проводят наблюдения и полевые работы, чтобы выявлять новые места обитания редких видов, оценивать состояние популяций и актуализировать охранный перечень.

Благодаря этой кропотливой работе под особой охраной в регионе находится 680 объектов флоры и фауны. Среди них 378 таксонов животного мира и 275 объектов растительного мира. Отдельно учтены 27 видов грибов.

На территории Подмосковья также обитают виды, охраняемые на федеральном уровне и внесенные в Красную книгу России. В региональную книгу из них занесены 3 вида млекопитающих, 23 вида птиц, 10 видов беспозвоночных животных и другие.

По итогам мониторинга 2025 года в 45 муниципалитетах Подмосковья было выявлено 395 новых мест обитания и произрастания охраняемых видов. Эти данные существенно пополнили единый банк, который теперь содержит информацию о 10 123 местообитаниях 679 редких видов региона.

Новое, четвертое издание Красной книги Московской области запланировано на 2028 год.