Крановщица из Воскресенска выступит на всероссийском конкурсе профмастерства

Машинист мостового крана из Воскресенска Анастасия Серегина одержала победу на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Теперь она представит Московскую область в федеральном финале в Самаре 3–4 октября.

«Второй старт» — новая во Всероссийском конкурсе номинация, она предназначена для специалистов, которые переобучились на новую профессию. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Кадры». Анастасия Серегина с 2018 года работает на градообразующем предприятии — в воскресенском филиале компании по производству минеральных удобрений «Уралхим».

Она представляет целую рабочую династию: в «ВМУ» трудилась ее бабушка, продолжают работать мама и сестра. Сама Анастасия начинала аппаратчиком рассева, работала в лаборатории, а несколько лет назад прошла корпоративное обучение и освоила новую специальность. Сегодня молодой специалист уверенно управляет сложной техникой. Ее кабина расположена на высоте 30 метров. Оттуда она управляет погрузочно-разгрузочными работами в цехе экстракционной фосфорной кислоты.

«Я сильно боялась высоты, но в кабине все ощущается по-другому — чувствуешь надежность», — поделилась Анастасия. Она считает, что молодежь незаслуженно недооценивает рабочие специальности: «Машинист крана — уважаемая и хорошо оплачиваемая работа».

Отметим, в федеральном этапе конкурса «Второй старт» в Самаре примут участие представители 17 регионов России. Победитель получит миллион рублей. За второе и третье места предусмотрены премии в 500 и 300 тысяч рублей соответственно.