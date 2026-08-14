Краеведы Одинцова побывали на болотном комплексе озера Бельское

Энтузиасты «Краеведческого общества» провели экскурсионную группу через комплекс «Озеро Бельское с прилегающими лесами». Сами краеведы назвали его «болотным маршрутом».

Однако окрестности озера Бельское относятся не к опасным низовым болотам, а к так называемым верховым сфагновым озерам.

«Площадь таких озер зарастает плавающей на поверхности, шевелящейся под ногами сплавиной: смесью мхов, осок, кустарников и небольших деревьев, появляющейся на образованных в торфяном карьере водоемах», — уточнил руководитель общества Антон Кузнецов.

Окрестности сформировал около 170 тысяч лет назад древний ледник, а сама озерная котловина образовалась в результате добычи торфа в раннее советское время. Статус особо охраняемой природной территории Бельское получило в 1987 году.

Болотное озеро бережно хранит реликты северной флоры, оставшиеся в нем с тех давних времен, когда все окружающее пространство являлось тундрой и лесотундрой. Среди специфической растительности есть и хищные виды: росянка круглолистая и пузырчатка компенсируют недостаток азота в месте своего болотного обитания поеданием некрупных насекомых. В зависимости от сезона здесь можно собирать чернику, голубику, бруснику и клюкву.