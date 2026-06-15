Краеведы из Одинцова провели экскурсию к древнему мегалиту

Участники местного краеведческого общества организовали поход к недавно обнаруженному в русле реки Поноша древнему мегалиту. Участие в экспедиции приняли 24 человека.

Группа побывала в реликтовой чаще, прошла лесными тропинками со следами крупных зверей, познакомилась с древними геологическими образованиями, сформированными постледниковыми водными потоками. Часть маршрута пролегала по старинным выработкам белого камня и уникальному археологическому памятнику Хотяжи.

Самые заинтересованные экскурсанты собрали коллекцию древних окаменелостей — ископаемые кораллы, губки, брахиоподы. Редкими для округа находками стали отпечатки аммонитов на стяжении фосфорита, относящиеся к юрской системе. Исследователи посетили и сам КитежЪ-камень — огромный гранитный валун, перемещенный в эту местность древним ледником.

Мегалит, официально объявленный самым крупным в регионе, находится в деревне Лызлово. Он установлен там в качестве удивительного природного объекта. Краеведы решили во время следующей экспедиции очистить валун от слоя дерна и мха и промыть его, а рядом установить лавочки и пояснительную табличку.