Краеведы из Одинцова отправились в первый в этом году весенний поход

Они опробовали новый авторский маршрут в окрестностях поселка Санатория имени Герцена. За четыре часа 29 участников разных возрастов прошли семь километров.

Организаторы сообщили, что количество участников было максимально возможным и ограничивалось только соображениями удобства и безопасности.

Руководитель Краеведческого общества Антон Кузнецов поделился впечатлениями, отметив, что отрадно видеть большой интерес как от постоянных посетителей краеведческих мероприятий, собравшихся со всего округа, так и от местных жителей, неравнодушных к истории родного уголка. Такие вылазки помогают не только изучать родной край, но и объединять людей разных поколений общим увлечением.

Участники похода впервые попробовали снимать мероприятие на новую экшн-камеру кругового обзора. Искаженный угол позволяет по-новому расставлять акценты на картинке или одновременно охватить взглядом живописную панораму.